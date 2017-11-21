جسر الميناء بجدة يتسبب في اصطدام 16 سيارة

نايف السالم(صدى):

تسبب عطل في مكابح جسر الميناء في جدة، في اصطدام شاحنة صهريج مياه بـ 16 مركبة، مساء أمس الإثْنَيْنِ؛ مِمَّا تسبب في وقوع إصابات.

وأَوْضَحَ الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأَمْنية بوزارة الدَّاخِلِيَّة” عمليات 911″، مساء الاثْنَيْنِ (20 نوفمبر 2017)، أنه ورد بلاغ باصطدام شاحنة بـ16 مركبة بسبب عطل في المكابح، بجسر الميناء في جدة.

وأَضَافَ، أن الحادث نَتَج عنه إِصَابَة شخصين اثْنَيْنِ، وبَاشَرَت الجهات المختصة إِجْرَاءَاتها اللازمة تجاه الحادث.