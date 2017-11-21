فيديو| حافلة مدرسية تسير بسرعة جنونية بالرياض.. والمرور تحقق مع السائق

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أحد السائقين لحافلة مدرسية يسير بسرعة جنونية داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض، ويقل عددا من الطلبة بالمرحلة الابتدائية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أمس الاثنين، أنها أوقفت سائق الحافلة المدرسية الذي تم رصده، مضيفة أنه سيتم التحقيق مع السائق والتأكد من أن لديه رخصة قيادة تؤهله لقيادتها، ومن ثم إحالة قضيته للهيئة المرورية لإصدار القرار اللازم حياله.