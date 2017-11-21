شاهد.. مادة مصورة تظهر 3 أخوات يعانون من أمراض شوهت أجسادهم.. ومغردون يتعاطفون

عادل الحربي(صدى):

في مشهد مأساوي، نشر نشطاء مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله 3 أطفال من أسرة واحدة يعانون من أمراض جلدية وأمراض في العظام، شوّھت أجسادھم، مِمَّا جعلھم غیر قادرين على المشي.

وكشف المقطع الإخوة الثلاثة وجمیعھم يعانون من أمراض في الجھاز العصبي وغیر قادرين على الحركة السوية، إِضَافَةً إلى أن أطراف الیدين غیر مكتملة.

كما أظهر الفيديو الأطفال يعانون من أمراض جلدية شوّھت الْبَشَرَة، وأثرت عليھم جسدياً ونفسیاً، فعزلتھم عن العالم وأقاموا في الصحراء.

وأثار الفيديو تعاطف الكثير من المغردين، مطالبین باحتضانھم بسرعة ورعايتھم طبیاً واجتماعیاً ونفسیاً، نظراً للوضع الصعب الذي يعیشون فیه.كما دعوا لهم بالشفاء من العاجل.