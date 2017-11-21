تعرف على حالة الطقس في مدينة جدة فجر اليوم

نايف السالم(صدى):

في الساعات الأولى من صباح اليوم تشهد مدينة جدة والمناطق الواقعة شمالها، حالة مناخية باردة عالية وقوية الفاعلية وسيؤدي ذلك لهبوب عواصف رعدية وسقوط أمطار.

ويرجع سبب الحالة الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى شمال مصر وبلاد الشام، تزامنًا مع اندفاع تيارات هوائية جنوبية دافئة ومحمَّلة بكميات كبيرة من الرطوبة النسبية في مختلف طبقات الغلاف الجوي.

وتعبر الجبهة الباردة مع ساعات الصباح الباكر، وتؤدي إلى تكاثر سُحب المزن الركامي فوق سواحل جدة وما حولها؛ فتصبح الأمطار ذات طابع رعدي وغزير. كما يتشكل قطار من العواصف الرعدية على جدة.

ومن المتوقع بقاء جدة تحت تأثير الأمطار الرعدية، وتكون غزيرة على فترات، فيما تتراجع الحالة الماطرة بعد العصر، وتخف بشكل كبير أثناء الليل.

ومن المتوقع أيضاً أن تنتشر السُّحب الرعدية جنوبًا نحو الليث، وذلك خلال ساعات النهار، وتؤدي إلى تساقط زخات رعدية من الأمطار.