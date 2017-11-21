تفاصيل.. إطلاق نار بسلاح رشاش في أحد شوارع غرب الرياض

حمود العنزي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة في بلاغها لغرفة عمليات دوريات الأمن، أنه تم إطلاق نار في أحد الشوارع العامة غرب العاصمة الرياض، نتج عنه مقتل أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمعاينة مسرح البلاغ و مباشرة إجراءات الضبط الجنائي عثر على شخص متوفي (مواطن في العقد الثالث من العمر) جراء تعرضه لإطلاق النار من سلاح نوع رشاش ، و فرار الجناة على متن مركبة من نوع ( هونداي / اكسنت ) تم طمس معلومات لوحاتها .

وأضاف البيان: جرى على الفور التعميم عن المركبة وفق الأوصاف التي أدلى بها شهود الحال ، و بتوفيق من الله تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض اثر جهود ميدانيه متواصله من تحديد الاشتباه في أحد الجناة و ضبطه في كمين محكم ، و ضبط بقية مرافقيه في وقت لاحق ( ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر ) و بحوزتهم سلاح الجريمه حيث اقر احدهم بالترجل من المركبة وإطلاق النار على المجني عليه من سلاح نوع رشاش اثر خلاف سابق بينهما و أرداه قتيلا . تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية .

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