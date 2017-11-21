تقنية الطائف تعلن عن بدء التقديم لبرنامج البكالوريوس

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بالطائف عن بدء التقديم لبرنامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفترة الصباحية والمسائية .

وأوضح عميد الكلية التقنية المهندس حمد القاسم أن فترة التقديم ستنتهي بتاريخ : 21/3/1439هـ , مبيناً أن البرنامج الذي يستمر لمدة سنتين ونصف يتميز بحصول المتدرب على بكالوريوس في التقنية الإدارية للتخصصات الإدارية والغير هندسية والحصول على بكالوريوس في الهندسية التقنية للتخصصات الهندسية التطبيقية، في ( القوى الكهربائية ، وهندسة دعم النظم والشبكات والإدارة والمحاسبة ) .