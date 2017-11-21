مشجع نصراوي : الهلال سيتوج باللقب الآسيوي

الإثنين 20
نوفمبر
ياخوي ندعيلك بطول العمر بطاعة ربنا ..
,, ونسأله سبحانه ان يرزقنا واياك الذرية الصالحه ويرزقنا برهم ، ويجعل والدينا ووالديكم في جنات النعيم الحيين منهم والميتين ، وكافة المسلمين يارب العالمين ,, آمين ,,
,, سواءاً فاز الهلال او خسر ,,
,, ونتمنى من الله سبحانه ان يوفق الهلال للفوز ، لأن فوزه ، هو فوز لكافة الأنديه السعوديه ,,
والله ان خابت رؤيتك ودي يجيون كل المشجعين بيتك يلعنون خيرك
لعن ابو ذا القذله الي تقول قذلة ديك رومي نصها شيب ونصها مكنسه الناس تشوف رؤيه بخير مع الصالحين ولا في شي يقربك للطاعات ونت مطارد ذا الكورة ياالسنجاب
الله المستعان
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 38374 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخوي ندعيلك بطول العمر بطاعة ربنا ..
,, ونسأله سبحانه ان يرزقنا واياك الذرية الصالحه ويرزقنا برهم ، ويجعل والدينا ووالديكم في جنات النعيم الحيين منهم والميتين ، وكافة المسلمين يارب العالمين ,, آمين ,,
,, سواءاً فاز الهلال او خسر ,,
,, ونتمنى من الله سبحانه ان يوفق الهلال للفوز ، لأن فوزه ، هو فوز لكافة الأنديه السعوديه ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله ان خابت رؤيتك ودي يجيون كل المشجعين بيتك يلعنون خيرك
لعن ابو ذا القذله الي تقول قذلة ديك رومي نصها شيب ونصها مكنسه الناس تشوف رؤيه بخير مع الصالحين ولا في شي يقربك للطاعات ونت مطارد ذا الكورة ياالسنجاب
الله المستعان