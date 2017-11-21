أمير الرياض يعزي أسرة آل الشيخ في وفاة عبد الرحمن بن حسن
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وقد أعربت أسرة آل شيخ عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره ، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .
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