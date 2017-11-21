أمير الرياض يعزي أسرة آل الشيخ في وفاة عبد الرحمن بن حسن

علي القحطاني(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالرحمن بن حسن بن عمر آل الشيخ – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .

وقد أعربت أسرة آل شيخ عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره ، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .