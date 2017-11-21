الموافقة على تخصيص قطعة أرض للهيئة العامة للطيران المدني في طريف

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ /عبدالعزيز بن عبدي العنزي بانه صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6996 في 13/2/1439 القاضي بالموافقة على تخصيص قطعة الارض رقم (م1) الموضحة بالمخطط المعتمد رقم 3/ط/1438 للهيئة العامة للطيران المدني بمساحة 6333877 م2 بمحافظة طريف.

علماً بأن الأرض المخصصه هي عبارة عن توسعة لأرض المطار من الجهة الجنوبيه.

وجاري استكمال الإجراءات النظامية حيال تنفيذ القرار المشار إليه وتبليغ الجهات الحكومية ذات العلاقة.