بالفيديو.. معتقل سابق بسجون الحوثي يروي معاناته

نايف السالم(صدى):

روي المعتقل السابق في سجون الحوثي عبدالعزيز الحسني، كيف تم اعتقاله من أمام منزلي من قِبل حوثيين مسلحين.

رد ” الحسيني ” علي الإعلامي مبارك العصيمي خلال برنامج المشهد اليمني على قناة الإخبارية عندما سأله ماهي قضيتك قائلا: ” أنا ما عندي قضية، انا تم اعتقالي من أمام منزلي من قِبل حوثيين مسلحين، قالوا لي (نريدك لاستفسار لخمس دقائق)، وبعد ركوبي معهم تم تقييد يدي، وعصبوا عينَيَّ، وبدؤوا بمعاملتي بشكل مستفز ومهين، ثم تم إدخالي لمكان مجهول، وتعرضت للضرب الشديد بدون أي تحقيق أو سؤال، وسُجنت في زنزانة ضيقة، وتعرضت للضرب المهين؛ لأني طلبت منهم ماء ” .

وأضاف: ” تم التحقيق معي من قِبل مشرف يدعى أبو الحارث، الذي اتهمني بتحديد إحداثيات للطيران السعودي، وبالتواصل مع خلايا مسلحة، والتواصل مع قوات التحالف والشرعية ” .

وتابع: ” رفضت الاعتراف بالتُّهم الباطلة الموجَّهة لي؛ فتعرضت إثرها لإطلاق الرصاص على قدمي، والضرب بالشديد. ولا أعلم كيف تم تصويري وتسريب فيديو التعذيب الذي تعرَّضت له ” .

وأكمل الحسني: ” طلبوا مني قبل إطلاق سراحي عدم الحديث عما جرى لي بالسجن، وهددوني باعتقالي مجددًا واعتقال عائلتي، ثم تيقنوا بعد سادس يوم من الاعتقال أن الاتهامات باطلة؛ فأُطلق سراحي، وتوجهت لعدن ” .