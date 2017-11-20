بالفيديو.. مبتعث سعودي يهاجم المارة في شوارع أمريكا

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمبتعث سعودي (19 عامًا)، يستوقف سائقي السيارات في أحد شوارع مدينة نوكس بولاية تينسي الأمريكية، ثم دخل في شجار مع أحد الضباط.

وأظهر الفيديو قيام المبتعث باستيقاف سيارة والاعتراض على السائق، قبل أن تصل الشرطة، حيث دخل كذلك في شجار مع الشرطي، الذي قام بصعقه بالليزر الكهربائي، وإسقاطه أرضًا مغشيًا عليه لاعتقاله.

وكان الطالب السعودي قد حصل على منحة دراسة التمريض، بجامعة تينيسي قبل أشهر قليلة.