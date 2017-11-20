بالفيديو.. مبتعث سعودي يهاجم المارة في شوارع أمريكا
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمبتعث سعودي (19 عامًا)، يستوقف سائقي السيارات في أحد شوارع مدينة نوكس بولاية تينسي الأمريكية، ثم دخل في شجار مع أحد الضباط.
وأظهر الفيديو قيام المبتعث باستيقاف سيارة والاعتراض على السائق، قبل أن تصل الشرطة، حيث دخل كذلك في شجار مع الشرطي، الذي قام بصعقه بالليزر الكهربائي، وإسقاطه أرضًا مغشيًا عليه لاعتقاله.
وكان الطالب السعودي قد حصل على منحة دراسة التمريض، بجامعة تينيسي قبل أشهر قليلة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 27 دقيقة
يمكن مريض عقلياً ,,,
ابوريناد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يصلح شبابنا .
فطوم[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 20 دقيقة
عاد هناك لا في ابناخي ولا حب اخشوم
بيدقو براطمه لين يعرف ان الله حق
ساره[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 17 دقيقة
مسكين بصراحه يحزن