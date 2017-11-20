المملكة تفاوض روسيا لشراء سوخوي SSJ-100 وМС-21

نايف السالم(صدى):

قال فيكتور كلادوف، مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة ” روستيخ ” ، إن موسكو تجري مباحثات مع الرياض، لشراء طائرات من طراز سوخوي سوبرجت 100 ” SSJ-100 ” وМС-21.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، فإنه من المقرر إنتاج ثلاث نسخ من ذلك الطراز: أولها- MC-21-200 ويضم من 132 إلى 165 مقعدًا، بينما يضم الطراز الثاني MC-21-300 نحو 163 إلى 211 مقعدًا، إضافة إلى نسخة من طراز MC-21-400، بقدرة استيعابية تصل إلى 250 راكبًا.