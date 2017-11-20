شركة زين السعودية تعلن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مجموعة الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– مدير أول تسليم الحلول: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– المدير العام التنفيذي للتسويق الاستهلاكي: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– وكيل الولاء والاحتفاظ: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة الاستعانة بالمصادر الخارجية: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، والموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– مدير حلول التكنولوجيا: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).