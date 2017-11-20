بالفيديو.. شرطي يقتل مسلحين في عملية سرقة صيدلية بالبرازيل
وثق مقطع فيديو، مواجهة بين شرطي وشخصين مسلحين حاولا اقتحام صيدلية في ولاية ساو باولو البرازيلية.
وأظهر الفيديو، تواجد الشرطي في نفس الصيدلية مع زوجته وابنه، عندما حاول مسلحان السطو على خزنة الصيدلية، ليتصدى لهما الشرطي، حاملا طفله بيد والمسدس بيده الأخرى، ويتمكن من قتل المسلحين.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 29 دقيقة
بكره ذا العصابه يجون ينتقمون منه هو وعيال عياله
في مثل عند المكاويه قديم يقول مالك ومال المشاكل يبو رمش خفيف
مدري وش قصدهم رمش خفيف لكن ان ماخاب ظني يبون يقولون يالطقعان جايبنك جايبين
الله لا يبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22820 ] نشر منذ 19 دقيقة
أقدى فيهم🤗🤗🤗