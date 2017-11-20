بالفيديو.. شرطي يقتل مسلحين في عملية سرقة صيدلية بالبرازيل

برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو، مواجهة بين شرطي وشخصين مسلحين حاولا اقتحام صيدلية في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وأظهر الفيديو، تواجد الشرطي في نفس الصيدلية مع زوجته وابنه، عندما حاول مسلحان السطو على خزنة الصيدلية، ليتصدى لهما الشرطي، حاملا طفله بيد والمسدس بيده الأخرى، ويتمكن من قتل المسلحين.