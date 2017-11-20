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بالفيديو.. مغردون يتعاطفون مع مأساة أطفال يعانون من أمراض مؤلمة

بالفيديو.. مغردون يتعاطفون مع مأساة أطفال يعانون من أمراض مؤلمة
نورة الشهري(صدى):

وثق مقطع فيديو، معاناة 3 أطفال من أسرة واحدة من أمراض جلدية وأمراض في العظام، شوّهت أجسادهم، ما جعلهم غير قادرين على المشي.

وتعاطف كثير من المغردين مع الأطفال الثلاثة، مطالبين باحتضانهم بسرعة ورعايتهم طبيا واجتماعيا ونفسيا، وتلمس احتياجاهم وتلبيتها، نظرا للوضع الصعب الذي يعيشون فيه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يشفيهم ويعافيهم 💗

[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 7 دقائق

لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يشفيهم ويعافيهم منما فيهم ,, آمين ,,

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