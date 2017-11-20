بالفيديو.. مغردون يتعاطفون مع مأساة أطفال يعانون من أمراض مؤلمة
وثق مقطع فيديو، معاناة 3 أطفال من أسرة واحدة من أمراض جلدية وأمراض في العظام، شوّهت أجسادهم، ما جعلهم غير قادرين على المشي.
وتعاطف كثير من المغردين مع الأطفال الثلاثة، مطالبين باحتضانهم بسرعة ورعايتهم طبيا واجتماعيا ونفسيا، وتلمس احتياجاهم وتلبيتها، نظرا للوضع الصعب الذي يعيشون فيه.
اسال الله يشفيهم ياخوان الدولة والله ماقصرت لكن بعض الناس ماعنده فكره كيف يودي عيالة اللي يعرفهم يحط لنا رقمهم pic.twitter.com/nG1IlDnV1f
— فايز المالكي (@fayez_malki) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يشفيهم ويعافيهم 💗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21869 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله المستعان والله يشفيهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15436 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرفع عنهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفيهم ويعافيهم منما فيهم ,, آمين ,,