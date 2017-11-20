مجموعة عبور تعلن وظائف تعليمية شاغرة بالقصيم
أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن حاجتها لمعلمين بجميع التخصصات للمرحلة الإبتدائية، وذلك للعمل بمدرسة غدق التنمية في منطقة القصيم، وبالمميزات التالية:
– رواتب مجزية.
– تأمين طبي.
– سنة تدريب في الرياض شاملة السكن.
كما أعلنت المجموعة عن حاجتها لمعلمين، للعمل بمدارس الجودة (فصول فرط الحركة)، وبالمميزات التالية:
– رواتب مجزية.
– تأمين طبي.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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