مجموعة عبور تعلن وظائف تعليمية شاغرة بالقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن حاجتها لمعلمين بجميع التخصصات للمرحلة الإبتدائية، وذلك للعمل بمدرسة غدق التنمية في منطقة القصيم، وبالمميزات التالية:

– رواتب مجزية.

– تأمين طبي.

– سنة تدريب في الرياض شاملة السكن.

كما أعلنت المجموعة عن حاجتها لمعلمين، للعمل بمدارس الجودة (فصول فرط الحركة)، وبالمميزات التالية:

– رواتب مجزية.

– تأمين طبي.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).