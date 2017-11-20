ترامب: كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تصنيف الولايات المتحدة لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب، مشيرًا إلي أن هذا التصنيف كان ينبغي أن يحدث منذ فترة طويلة.

وقال في كلمته التي ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الإثنين: ” إن هذا التصنيف كان ينبغي أن يحدث منذ فترة طويلة، وبالإضافة إلى تهديد العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية قد دعمت مرارًا أعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الاغتيالات على الأراضي الأجنبية ” .

وتابع: أن ” هذا التصنيف سيؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية والأشخاص المرتبطين بها، ويدعم حملتنا القصوى للضغط لعزل النظام ” .