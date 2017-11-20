” السيف ” القابضة تعلن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بعددٍ من الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من “ الرياض، وجازان، ونجران ” .

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تكنولوجيا المعلومات (نجران): درجة البكالوريوس في تخصصات (نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مراقب المستندات (الرياض): شهادة الدبلوم أو شهادة التقنية في مجال ذي الصلة.

– مساح أراضي (جازان): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2017م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــا)