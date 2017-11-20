طلاب صوفان بيشه يحصدون المركز الثاني

سعيد العجل(صدى):

احتفلت ابتدائية صوفان بمحافظه بيشة بحضور قائد المدرسة علي عبدالله الشهراني ووكيل المدرسة مبارك حمد آل حجلاء ومعلم التربية البدنية بمدرسة الخالدية عبدالرحمن الصفار ، بصغارها الأبطال في لعبة الجمباز، الذين حققوا المركز الثاني في المهرجان الرياضي الثاني للصغار، الذي احتضنته محافظة محايل عسير.

وذكر المشرف على اللعبة ومعلم التربية البدنية عبدالرحمن ناصر بن عنزي المعاوي بأننا اجتهدنا خلال الأيام الماضية وعملنا على تدريب الطلاب ومنحهم الثقة لدخول هذه اللعبة الرائعة وبالفعل نجحنا في ذلك إذ حققنا المركز الثاني لعموم الطلاب وكذلك حصول الطالب مهند الحارثي على المركز الثاني فردي ضمن ست مناطق مشاركة وهي عسير و بيشة و النماص ورجال ألمع و محايل عسير و سراة عبيدة.