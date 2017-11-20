دوريات الأمن تقبض على ثلاثة مواطنين متهمين في جريمة قتل

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 1/3/1439 تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الشوارع العامة غرب العاصمة الرياض نتج عنه مقتل أحد الأشخاص .

و بانتقال الجهات المختصة لمعاينة مسرح البلاغ و مباشرة إجراءات الضبط الجنائي عثر على شخص متوفي (مواطن في العقد الثالث من العمر) جراء تعرضه لإطلاق النار من سلاح نوع رشاش ، و فرار الجناة على متن مركبة من نوع ( هونداي / اكسنت ) تم طمس معلومات لوحاتها .

جرى على الفور التعميم عن المركبة وفق الأوصاف التي أدلى بها شهود الحال ، و بتوفيق من الله تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض اثر جهود ميدانيه متواصله من تحديد الاشتباه في أحد الجناة و ضبطه في كمين محكم ، و ضبط بقية مرافقيه في وقت لاحق ( ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر ) و بحوزتهم سلاح الجريمه حيث اقر احدهم بالترجل من المركبة وإطلاق النار على المجني عليه من سلاح نوع رشاش اثر خلاف سابق بينهما و أرداه قتيلا .

تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية – هذا و بالله التوفيق –