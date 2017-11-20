دوريات الأمن تقبض على ثلاثة مواطنين متهمين في جريمة قتل
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 1/3/1439 تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الشوارع العامة غرب العاصمة الرياض نتج عنه مقتل أحد الأشخاص .
و بانتقال الجهات المختصة لمعاينة مسرح البلاغ و مباشرة إجراءات الضبط الجنائي عثر على شخص متوفي (مواطن في العقد الثالث من العمر) جراء تعرضه لإطلاق النار من سلاح نوع رشاش ، و فرار الجناة على متن مركبة من نوع ( هونداي / اكسنت ) تم طمس معلومات لوحاتها .
جرى على الفور التعميم عن المركبة وفق الأوصاف التي أدلى بها شهود الحال ، و بتوفيق من الله تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض اثر جهود ميدانيه متواصله من تحديد الاشتباه في أحد الجناة و ضبطه في كمين محكم ، و ضبط بقية مرافقيه في وقت لاحق ( ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر ) و بحوزتهم سلاح الجريمه حيث اقر احدهم بالترجل من المركبة وإطلاق النار على المجني عليه من سلاح نوع رشاش اثر خلاف سابق بينهما و أرداه قتيلا .
تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية – هذا و بالله التوفيق –
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ,, لاحول ولاقوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم من توفي ويحسن عزاء اهله ومحبيه ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21869 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال