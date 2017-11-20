تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

محمود البلوي(صدى):

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة رياض الأطفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام ، وذلك بمقر الروضة السادسة بحضور عدد من قائدات الروضات الحكومية والأهلية ومديرات الإدارات.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال مرفت الثمالي أن الهدف من الاحتفاء باليوم العالمي للطفل هو لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم ، مشيرةً إلى أن تعليم تبوك يولي برامج الطفل والعناية به اهتماماً كبيراً ويعمل على توفير بيئة تعليمية تناسب الأطفال في هذه المرحلة.

من جهة أخرى دشنت الثمالي قناة الطفولة على برنامج التواصل الاجتماعي ” التليجرام ” كقناة توعوية للتعريف بحقوق الطفل وأهمية الاعتناء به، مشيدة بجهود المشرفة على القناة وصاحبة المبادرة حنان الوكيل من منسوبات الروضة السادسة , مثمنة في الوقت نفسه جهود ودعم قائدة الروضة منى العنزي .

وعبرت الثمالي عن شكرها لأقسام اللغات والمكتبات وإدارة طب الأسنان بجامعة تبوك على مشاركتهم الفاعلة والداعمة التي كان لها كبير الأثر في إنجاح الفعالية.