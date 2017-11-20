فندق هيلتون يعلن توفر 10 وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن حاجتها لشغل 10وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في مدينة الرياض.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

1- الشيف التنفيذي.

2- مدير المؤتمرات والأحداث.

3- مدير إدارة المنازل.

4- مدير الأمن.

5- مهندس تحويل (صيانة).

6- مدير الإيرادات.

7- مساعد مدير الأغذية والمشروبات.

8- مدير المجموعة والمؤتمرات والأحداث.

9- مدير التسويق الفندقي والعلاقات العامة.

10- مدير الأغذية والمشروبات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنـــــــــــــا)