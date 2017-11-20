” أدنوك ” : بدء تنفيذ خطة لخصخصة أنشطتها الخدمية

أبوظبي(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية ” أدنوك ” ، سلطان الجابر، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ خطة لخصخصة أنشطة الشركة الخدمية والدخول في مشروعات مشتركة لتجارة النفط وتوسيعها مع مستثمرين استراتيجيين.

وقال الجابر في تصريحات صحفية: إن الشركة المملوكة للدولة تخطط لبيع ما لا يقل عن 10% من وحدة تجزئة الوقود أدنوك للتوزيع، من خلال طرح عام أولي، وأنها قد تبيع ما يصل 30% من الوحدة في المستقبل.

وتابع: ” أدنوك كشركة قابضة ستظل مملوكة بالكامل لمساهم واحد وهو حكومة أبو ظبي ” .