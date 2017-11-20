البنك الأهلي يعلن توفر وظائف شاغرة بـ 3 فروع

فاطمة المالكي(صدى):

نشر البنك الأهلي التجاري، أعلانا عبر موقعه الإلكتروني، كشف عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في كل من “ جدة، والمدينة المنورة، والنماص ” .

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مراقبة أمن المعلومات (جدة): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر).

– موظف خدمة صرافة (المدينة المنورة): شهادة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي).

– موظف خدمة عملاء (النماص): شهادة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات، لغة إنجليزية، حاسب آلي).

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)