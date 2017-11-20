مدني الرياض ينجح في فك يد شخص من تنك سيارة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض بالتعاون مع طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، من فك احتجاز يد شخص من داخل تانكي سيارة بإحدى الورش.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، صورا للعملية.