مدني الرياض ينجح في فك يد شخص من تنك سيارة
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض بالتعاون مع طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، من فك احتجاز يد شخص من داخل تانكي سيارة بإحدى الورش.
ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، صورا للعملية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 1 ساعة
ويش اللي مخليك تدخل يدك ياالمقرود ..؟
,, احمد ربك ولا تعود لهاالحركة الغبيه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21869 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا كبدي تقلبت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22820 ] نشر منذ 42 دقيقة
في ناس يدينه مرنه
حتى لو صافحته وضغطت على يده
تحس عظام يده تدخل فبعضها
وهذيلن باالعاده
يده ماتنشب بشي
حتى الكلبشه يقدر يتخلص منها بسرعة
أنا أتكلم عن ناس شفتهم انا بنفسي
مو الحمار ذا🤗🤗🤗
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9923 ] نشر منذ 34 دقيقة
يدي كذا ي سعد .. بس انا عشان المرض 🙂 ..
يعني لينه ومرنه عظامي ع اي شي تتشكل 🙊☺
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22820 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا هذي مو مرض
أنا ماأخفيك يدي كذا
الي يصافحني يلاحظ أنها مرررررنه
لدرجة مايقدر يضغط عليها او يمسكها صح
تلاحظين كن العظام تدخل في بعضها
كثير مايستغلون هاالشي
كلها تمارين بسيطة
وتصير يدك سحرية🤗🤗🤗