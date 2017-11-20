أمين الشمالية يقوم بجولة ميدانية في حي الربوة

سعيد العجل(صدى):

قام سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد بجولة ميدانيه على حي الربوة صباح اليوم الأثنين يرافقه كلاً من وكل الأمين لشؤون الخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي ووكيل التعمير والمشاريع المهندس محمد حزام العنزي ومدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي.

حيث وجه الراشد وكالة الخدمات بإزالة بعض المخلفات المتفرقة داخل الحي.

ونظرا لما لوحظ من ايصال التيار الكهربائي لمنشآت تحت الانشاء ولديها مخلفات بناء فقد أكد الراشد على الإدارة المختصة بالأمانة بعدم منح تراخيص حفريات للشركات التى تقوم بإيصال الكهرباء للمنازل الا بعد الحصول على شهادة إيصال الخدمات من الإدارة المختصة بالامانك.

ونوه الراشد فيما يخص أسواق الماشية الواقعه غرب الحي المذكور بأنه تم مخاطبة مقام الإمارة من اجل الموافقة على البدء في إجراءات نقل السوق وبانتظار مايرد حيال ذلك.

أما فيما يخص محطة الصرف الصحي الواقعة بالقرب من الحي المذكور فهي تتبع لوزارة المياة والبيئة والزراعه علما بأن هناك مكاتبات دائرة بخصوص نقلها بين الجهات المعنية.