مركز أرامكو للرعاية الصحية يعلن وظائف صحية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب أسنان عام: الدرجة الجامعية في تخصص طب الأسنان.

– مستشار الأعمال- التخطيط: درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والإدارة، والإحصاء)، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل أول الخدمات المالية للمرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 نوفمبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــا)