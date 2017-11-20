الخميس المقبل.. ” الترفيه ” تطلق روزنامة موسم الشتاء

عادل الحربي(صدى):

تطلق الهيئة العامة للترفيه، الخميس المقبل، روزنامة موسم الشتاء في مختلف مناطق المملكة، وتضمن عددًا من الفعاليات التي تبدأ بحفل يحييه عدد من الفنانين في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كما ينطلق مهرجان طائرات الترفيه 2، في شاطئ نصف القمر، شاطئ اللؤلؤ، بالخبر من 23-25 نوفمبر الجاري، من الساعة الواحدة ظهراً إلى 11 مساءً، ويقدم عرضا للطائرات الورقية والشراعية بجميع أشكالها، في مشهد يتناغم مع الرمال الشاطئية والبحر والسماء.

ويستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 23-25 نوفمبر، من 2 ظهراً إلى 11 ‏مساءً، المعرض التفاعلي ” كوميك كون أريبيا ” ، بعالم شخصيات ” كوميكس ” المشهورة، وبمشاركة الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، كما يوفر المعرض للزوار محطات تفاعلية تتيح لهم استعراض وتجربة آخر إصدارات تلك الشركات من القصص والأفلام والألعاب.

ويسبق المعرض التفاعلي بأيام، معرض ” سفاري تك ” في نسخته الثالثة، ويقام في نفس المركز من مساء غدٍ الثلاثاء ولمدة 3 أيام، حيث يشهد عشاق الرحلات عرضاً لكل مستلزمات الرحلات البرية والبحرية وغيرها، وبه منطقة خاصة بالفعاليات، قُسمت لأربع رحلات، بأربعة أجواء مختلفة، تستهدف العائلات والشباب والأطفال.

وتقدم الهيئة لعشاق القهوة فعالية ” 1974 ” بقاعة الفريدة بالرياض من 24-26 نوفمبر، مع 60 مقهى ومتجر حلويات، وفرق استعراضية، وعروض ثلاثية الأبعاد، أما في جمعية الثقافة والفنون بجدة يومي 23-24 نوفمبر فيُعرض ” ستاند أب كوميدي ” ، وفي كادي مول بجازان يستمتع الأطفال بمسرحية ” دورا فرندشيب فيستا ” ، وفي دارين مول بالدمام يشاهدون أنشطة ” آيس آيج سبيس ترافيلير ” ، إضافة إلى فعالية ” كتشن مشين دورا ” في عسير مول بأبها، إلى يوم 22 من نوفمبر.