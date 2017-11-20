وفاة شخص جراء اصطدام 18 مركبة في جنوب جدة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين في حادث اصطدام 18 مركبة بجنوب جدة، بسبب إهمال سائق صومالي.

وقال شاهد عيان، إن الحادث وقع عند الساعة ٢.٣٠ ظهرًا، حيث فوجئت عدد من السيارات بعدم توقف شاحنة مياه يقودها مقيم من جنسية صومالية؛ مما تسبب في تضرر 18 مركبة ووفاة وإصابتين.

وأوضح مصدر، أنه تم القبض علي السائق، وجاري تحليل دمه لبيان وجود مواد مخدرة، والكشف على مدى قواه العقلية.