الحبسي مساندا إدواردو: سنعود بالكأس من أجلك

طلال الغامدي(صدى):

عبر حارس مرمى نادي الهلال، العماني علي الحبسي، عن دعمه ومساندته لاعب الفريق إدواردو بعدما تاكدت إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي، في مباراة أواراوا الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الحبسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أخي إدواردو، ليس دائماً تسير الأمور بالطريقة التي نريدها، ولكني متأكد أنها سوف تعود أقوى بكثير، وسوف نبذل قصارى جهدنا في اليابان للحصول على الكأس الآسيوية من أجلك ” .