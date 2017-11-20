احذر تسرب الغاز في الأسطوانات الحديثة

حمود العنزي(صدى):

اكتشف مستخدمي أسطوانات الغاز الحديثة، بوجود تسريب للغاز أسفل منظم الأسطوانة، ورجح البعض أن تسرب الغاز لا يأتي فقط من المنظم، إنما هناك أسطوانات بها نفس الخلل.

وقال مسؤول في شركة الغاز، إن الشركة تلقت العديد من البلاغات بوجود تسريب في أسطوانات الغاز الحديثة، لافتًا إلى ضرورة التأكد من سلامة المنظم والأسطوانة عند استبدالهما من نقاط التوزيع التي تمثل فروع الشركة في مناطق المملكة.

وشدد المسؤول علي المواطنين، توخي الحذر والتأكد من سلامة أسطوانات الغاز الحديثة قبل الشراء.