احذر تسرب الغاز في الأسطوانات الحديثة
اكتشف مستخدمي أسطوانات الغاز الحديثة، بوجود تسريب للغاز أسفل منظم الأسطوانة، ورجح البعض أن تسرب الغاز لا يأتي فقط من المنظم، إنما هناك أسطوانات بها نفس الخلل.
وقال مسؤول في شركة الغاز، إن الشركة تلقت العديد من البلاغات بوجود تسريب في أسطوانات الغاز الحديثة، لافتًا إلى ضرورة التأكد من سلامة المنظم والأسطوانة عند استبدالهما من نقاط التوزيع التي تمثل فروع الشركة في مناطق المملكة.
وشدد المسؤول علي المواطنين، توخي الحذر والتأكد من سلامة أسطوانات الغاز الحديثة قبل الشراء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 3 ساعات
المثل قال ,, خلك على مجنونك لايجيك اللي اجن منه ,,
سالم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المسؤول في شركة الغاز الذي القى بالمسئولية على المواطنين هو مسئول غبي فما الذي ممكن ان يقوم به المواطن هل يأتي بلحام و واوكسجين ليرقع الخلل ام كان لابد من الأختبار المسبق لدى الشركة وتقديم خدمة سليمة وصالحة للمواطن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22820 ] نشر منذ 2 ساعتين
زي التسرب اليوم
من الأخت بومه بنت بط شخارين الهر
🦉🦆🐈
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗