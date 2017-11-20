الزعاق ينصح بالابتعاد عن مجاري الشعاب في الأماكن الممطورة

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، المواطنين والمقيمين، من التواجد قرب مجاري الشعاب وبطون الأودية في الأماكن التي تشهد أمطار.

وقال الزعاق في تغريدة عبر حاسبه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الإثنين: ” خلال هذه الأيام يجب الحذر والابتعاد عن مجاري الشعاب وبطون الأودية في الأماكن الممطورة فهي فجائية الحركة وقوية الإندفاع ” .