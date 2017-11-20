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الزعاق ينصح بالابتعاد عن مجاري الشعاب في الأماكن الممطورة

الزعاق ينصح بالابتعاد عن مجاري الشعاب في الأماكن الممطورة
علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، المواطنين والمقيمين، من التواجد قرب مجاري الشعاب وبطون الأودية في الأماكن التي تشهد أمطار.

وقال الزعاق في تغريدة عبر حاسبه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الإثنين: ” خلال هذه الأيام يجب الحذر والابتعاد عن مجاري الشعاب وبطون الأودية في الأماكن الممطورة فهي فجائية الحركة وقوية الإندفاع ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرزقنا من فضله ,, آمين ,,

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