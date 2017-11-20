أبل ترفض فك تشفير هاتف مطلق النار بكنيسة تكساس

تكساس(صدى):

رفضت شركة أبل، طلب سلطات تكساس، بفك تشفير هاتف آيفون SE الذي استخدمه المسلح الذي قتل 27 شخصا في كنيسة بتكساس.

وكان المسلح ” ديفين باتريك كيلي ” 26 عاما، هاجم الكنيسة المعمدانية الأولى في ساذرلاند سبرينجز، 5 نوفمبر الماضي وأطلق النار، ثم قتل نفسه، وتم العثور على هاتفين بصحبته، أحدهما آيفون SE.

جدير بالذكر أن العلاقة بين أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد توترت بعد حادث سان برناردينو، في ديسمبر، بعد رفض الشركة طلب الوكالة لمساعدتها على فتح الهواتف من المهاجم على الرغم من أمر المحكمة.