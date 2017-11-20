نساء كوريا الشمالية يتعرضن للاعتداء الجنسي في العمل
ذكرت اليوم الإثنين، لجنة لحقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة، أن نساء كوريا الشمالية كثيرا ما يتعرضن للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي في مكان العمل.
وأبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.
وقالت لجنة الخبراء إن نساء كوريا الشمالية ” غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظا ” في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية ” في جميع مجالات العمل غير التقليدية ” .
وأكد التقرير الحقوقي، أن العقوبات المطبقة في حالات الاغتصاب في كوريا الشمالية لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي عادة ما يفلت مرتكبها من العقاب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21870 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكينه المرأه ،، ملاحقه لو هي في جحر ضب ..
abdul[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 3 ساعات
ممكن عندهم مشايخ متحجرة عقولهم ، ويكفيها زوجها يصرف لها اربعمائة ريال شهريا. بلا وظيفة. بلا تعليم عالي للاناث.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 41 دقيقة
سبحان الله ذلي وشلون يفرقونهم من بعض الله المستعان حقون الصين ولا من مزليا ولا اندينسا
واللفبين كلهم يشبهون بعض وشلون يميزونهم يالله حسن الخاتمة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 19 دقيقة
إذا هم نفس الي ف الصورة فووووق
لحد يلوووووومهم😍😍😍