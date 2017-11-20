نساء كوريا الشمالية يتعرضن للاعتداء الجنسي في العمل

بيونج يانج(صدى):

ذكرت اليوم الإثنين، لجنة لحقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة، أن نساء كوريا الشمالية كثيرا ما يتعرضن للعنف في المنزل والاعتداء الجنسي في مكان العمل.

وأبدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قلقها إزاء ما تتعرض له المعتقلات من اغتصاب وسوء معاملة خاصة من يتم تسليمهن بعد فرارهن للخارج.

وقالت لجنة الخبراء إن نساء كوريا الشمالية ” غير ممثلات بشكل كاف وأقل حظا ” في التعليم العالي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية ” في جميع مجالات العمل غير التقليدية ” .

وأكد التقرير الحقوقي، أن العقوبات المطبقة في حالات الاغتصاب في كوريا الشمالية لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي عادة ما يفلت مرتكبها من العقاب.