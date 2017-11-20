الحريري يحضر حفل استقلال لبنان في قصر بعبدا.. غدا

بيروت(صدى):

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ، غدا الأربعاء، إلى صر بعبدا في بيروت، لاستقبال المهنئين بعيد الاستقلال الذي تحل الذكرى الرابعة والسبعين له.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريري سيحضر العرض العسكري بجانب الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، في التاسعة قبل ظهر الأربعاء.