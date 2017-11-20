نجوم النصر يتكفلون بتذاكر مباراة الاتحاد لصالح حارس الأخضر السابق

نواف السالم(صدى):

تكفل عدد من نجوم فريق النصر، اليوم الاثنين، بمئات التذاكر الخاصة بمباراة فريقهم أمام الاتحاد، والمقرر تخصيص دخلها لنجم حراسة مرمي المنتخب الوطني والنصر سالم مروان – شفاه الله-.

ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري المحترفين، موسم 2017-2018.

ويحتل النصر المركز الثالث على سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.