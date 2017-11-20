نجوم النصر يتكفلون بتذاكر مباراة الاتحاد لصالح حارس الأخضر السابق
تكفل عدد من نجوم فريق النصر، اليوم الاثنين، بمئات التذاكر الخاصة بمباراة فريقهم أمام الاتحاد، والمقرر تخصيص دخلها لنجم حراسة مرمي المنتخب الوطني والنصر سالم مروان – شفاه الله-.
ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري المحترفين، موسم 2017-2018.
ويحتل النصر المركز الثالث على سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.
ابومعن[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات
مبادرة طيبة اتمنى المزيد من الفرق التي مثلوها الاعبون القدامى لان البعض منهم ظروفهم المادية صعبة