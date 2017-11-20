توقيف الوليد بن طلال يعطل خطط ” المملكة القابضة “
تسبب توقيف الأمير الوليد بن طلال، على خلفية تورطه في قضايا فساد، في تعطيل خطة شركة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة.
وذكرت المصادر، اليوم الإثنين، أن المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على قرض بخمسة مليارات ريال، لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من تداعيات تحقيقات الفساد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 3 ساعات
ياويل من دارت عليه الدواير ,,
,, مابني على باطل فهو باطل ,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
تكفون اصرفوا العلاوة علينا اقساط بيت وسيارة وماكلينا هوى تكفون حسو فينا.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21869 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 24 دقيقة
الدنيا ماتوقف على أحد
معناته مدراء شركةالقابضه
كلهم كوز مركوز
كملو شغلكم به ولابدونه.