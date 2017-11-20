توقيف الوليد بن طلال يعطل خطط ” المملكة القابضة “

نايف السالم(صدى):

تسبب توقيف الأمير الوليد بن طلال، على خلفية تورطه في قضايا فساد، في تعطيل خطة شركة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة.

وذكرت المصادر، اليوم الإثنين، أن المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على قرض بخمسة مليارات ريال، لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من تداعيات تحقيقات الفساد.