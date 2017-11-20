السوبر إدواردو بعد الرباط: هذه رسالتي للاعبي و جماهير الهلال

خالد يحي(صدى):

بعد اعلان اصابته بتهتك في الرباط الامامي وجه لاعب الهلال ادواردو رساله لمحبيه وجماهير الهلال وقال عبر حسابه في الانستجرام : ” ‏ثق بنفسك وسوف تفعل شيئاً أفضل، اعمل على العوده و تَحدى بكل جهدك واترك الشكوى، ابتسم ولا تستسلم للفشل، الذين يعرفونني يعرفون أنني لا اشتكي وهكذا سأواجه التحدي .. الابتسامة والشكر في كل أوقاتي. شكراً لكم جميعاً على هذه الرسائل، ان شاء الله سنحقق آسيا ” .

ومن المقرر ان يعود اللاعب الى الرياض لانهاء بعض الارتباطات على ان يغادر الى البرازيل لاجراء عملية الرباط لدى الدكتور رينا عبدالله المتخصص في الاصابات الرياضيه وعمليات الرباط الصليبي بخبرة تتجاوز 30 عاما.