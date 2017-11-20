البكر يحتفي بالغمري وسط حضور صحفي لافت

الرياض(صدى):

أقام الأستاذ حمد البكر مدير عام الشركة الوطنية للتوزيع مأدبة عشاء احتفاء بالمهندس ابراهيم الغمري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع الوكيل الحصري لكافة المطبوعات وسط حضور صحفي لافت من مسؤولين صحفيين واعلاميين من عدة منصات اعلامية سعودية.

تميزت المناسبة بالعديد من النقاشات التي تتعلق بمجال النشر والاعلام في العالم العربي كون الشركتين يعدان من أكبر شركات التوزيع في العالم العربي، هذا وقد قام الطرفان بتوقيع عدة اتفاقيات تهدف لبناء جسر ثقافي واعلامي بين شعبي السعودية ومصر، لخدمة زيادة نشر الكتب بين البلدين وتحالف حقيقي لإثراء دور الكتاب سواء في السعودية أو مصر، حيث يسعى التحالف بين الشركتين على تمثيل كافة دور النشر في البلدين.

قدم المهندس الغمري شكره للاستاذ حمد البكر على حرصه واخلاصه في بناء مشهد صحفي عربي يمثل العلاقة المتينة التي تجمع بين دولتي مصر والسعودية، كما شكر البكر جميع الزملاء الصحفيين على حضورهم وابداء ارائهم واقتراحاتهم التي تنم عن حرص حقيقي تهدف لرسم صورة رائعة عن اعلامنا السعودي.

وأضاف بأن الشركتين تمثلان حجما كبيرا في مجالهما لاسيما اذا ما عرفنا بأن المطبوعات المصرية تمثل ٥٠٪‏ من حجم النشر في العالم العربي وان الشركة الوطنية تمثل 90 ٪‏ من حجم النشر في السعودية.

حضر المناسبة هاني الغفيلي مستشار وزير الاعلام السعودي وعبدالله البشر مدير عام المطبوعات بوزارة الاعلام وحبيب الشمري مدير تحرير صحيفة الجزيرة وياسر اليامي مدير عام دار الحياة وياسر الربيعة مدير التسويق والاعلام في صحيفة الوطن والإعلامي المعروف صالح العنزي ومحمد داوود مدير عام التوزيع بالشركة القومية المصرية ومحمد الفقيه وخالد العتيق من الوطنية للتوزيع.