حسين الحبشي عن غياب إدواردو: الهلال لن يتأثر

نواف السالم(صدى):

أعرب لاعب الهلال السابق، حسين الحبشي ، عن تفاؤل وثقته في تتويج الهلال بالبطولة الآسيوية، وتخطي فريق أوراوا الياباني،في مباراة الإياب.

وأكد الحبشي أن غياب كارلوس إدواردو بسبب الإصابة لن يؤثر على حظوظ الأزرق في النهائي، قائلا: إدواردو لاعب مميز وله ثقل كبير على الفريق ولكن أعتقد أن الفريق لن يتأثر كثيراً بغيابه كونه يملك لاعبا بديلا مميزا وهو نواف العابد الذي قدم أداءً رائعاً في لقاء الذهاب.

وعلل لاعب الهلال المعتزل أسباب هبوط مستوى الفريق في الشوط الثاني، بقوله: أعتقد بأن الفريق أجهد خلال الشوط الثاني وقل عطاء بعض اللاعبين وخاصة ياسر الشهراني والذي لو كان يهاجم بنفس طريقة زميله محمد البريك لصنع مزيداً من الفرص المحققة.