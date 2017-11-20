بالأرقام الكشف عن تجاوزات مالية بـ ” الحرس الوطني “
أصدر ديوان المراقبة العامة، تقرير يوضح تجاوزات مالية في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، بالمخالفة للنظام واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.
وكشف التقرير عن تقاضي أحد الإداريين، راتب تجاوز أكثر من 99 ألف ريال شهريًا، فيما تراوحت رواتب أخرى بين 63 و70 ألفا.
كما تقاضى بعض الممارسين الصحيين أكثر من 87 ألفا، وآخرين يتقاضون بين 81 و86 ألفاً، ووصلت بعض رواتب الصيادلة لأكثر من 50 ألفاً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 4 ساعات
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 38369 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا جزوء بسيط ,, دوروا اكثر وفي وزاراة اكثر واكثر ,,
,, من سنين واحنا نصيح نقول الميزانيه منهوبه ،،
,, ولكن من يتكلم ويبين ، القموه حجراً ، الى حد انه مايعرف السبت من الاحد ,,
,, الفساد معشعش ومفرخ والفروخ صاير لها فروخ لأجيال وأجيال ,, في كافة الوزاراة والدواير ,,
,, تلقون الموظفين برواتب خياليه ، والصفقات التجاريه ، وكلها وهم في وهم ، هذا غير مسألة شد لي واقطع لك ,,
,, اقفصوهم واسترجعوا الحلال ،، لابارك الله فيمن سهل لهم المهمات ,,
صداوي[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 3 ساعات
مشكله
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان😕