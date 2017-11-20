اجتماع رؤساء أقسام التعليم بجمعيات التحفيظ بمنطقة الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

عقدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمنطقة الباحة ممثلة في قسم الشؤون التعليمية اجتماعها الأول الذي ضم عدد من رؤساء أقسام الشؤون التعليمية بجمعيات التحفيظ التابعة لمنطقة الباحة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية .

حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس قسم الشؤون التعليمية بجمعيات التحفيظ بالمنطقة الشيخ علي الشدوي رحب فيها برؤساء أقسام الشؤون التعليمية بجمعيات التحفيظ بمنطقة الباحة , وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع وأهمها تأهيل وتدريب معلمي حلقات التحفيظ من السعوديين والرقيّ بأدائهم بما يعكس ذلك من خلال نتاجهم العلمي والتربوي وأيضا مناقشة أسباب عزوف بعض الطلاب عن الحلقات وسبل جذبهم واستمرارهم برغبتهم .

وكما تم استعراض المدارس والمراكز القرآنية المتخصص التابع للجمعيات التي لها خطط مستقلة وأداء عالي في الحفظ والتجويد.

واختتم الاجتماع ببعض المقترحات والتوصيات التي تدعم نجاح أداء الشؤون التعليمية بالجمعيات.