تعليم الليث يعلق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في كافة المدارس

عبدالرحمن المالكي (صدى):

وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، بتعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء ٣ / ٣ / ١٤٣٩هـ ، في جميع مدارس الليث ومكاتب التعليم بأضم وربوع العين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، مشيرا بأن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غد الثلاثاء ، وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات .

وأهاب المالكي بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول .