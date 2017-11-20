ألمانيا: حظر ” الساعات الذكية ” للأطفال

برلين(صدى):

أصدرت الحكومة الألمانية، قرارًا بحظر بيع الساعات الذكية التي تسمح للآباء بالاطمئنان على أولادهم لتعارض تلك الأجهزة مع قوانين المراقبة في البلاد.

ووجهت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية ، الآباء بالتخلص من تلك الساعات مع إعلان اتخاذها إجراءات ضد الشركات التي تبيع هذه الأجهزة التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا، وفقًا لوكالة ” رويترز ” .

وتحتوي الساعات على بطاقة ” إس آي إم ” ، وبها خاصية تحديد المكالمات الهاتفية التي يمكن التحكم بها عبر التطبيق، الأمر الذي يعني إمكانية التنصت على المحادثات مما ينتهك القانون الألماني، ويأتي ذلك بعد حظر الوكالة لتوزيع دمية تتحدث بسبب مخاوف مماثلة في فبراير.