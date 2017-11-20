حرس الحدود يحذر الصيادين والمتنزهين بتبوك من تقلب الطقس

محمود البلوي(صدى):

حذر حرس الحدود في منطقة تبوك الصيادين والمتنزهين ومرتادي البحر، من الإبحار بسبب المنطقة التقلبات جوية وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا حرس الحدود مرتادي البحر والشواطئ إلى إتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة، والتواصل مع عمليات حرس الحدود من خلال الرقم 994 للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة.