مستشفى قوى الأمن بالرياض يتيح الحجز عبر الموقع الإلكتروني

عادل الحربي(صدى):

أتاح مستشفى قوى الأمن بالرياض، إمكانية الحجز عبر موقع المستشفى الإلكتروني على الإنترنت www.sfh.med.sa.، تسهيلا على المواطنين وسعيا للتطوير .

وأكد مدير إدارة خدمات المرضى، رياض بن حسين السيد، ضرورة الحرص على عدم إفشاء معلومات الدخول، كاسم مستخدم أو كلمة مرور لأي شخص بحجة حجز المواعيد بمقابل مادي، نظراً لسرية المعلومات التي من الممكن إساءة استخدامها.

وأضاف: إدارة تقنية المعلومات والإتصالات بالمستشفى تسعى جاهدة لحفظ معلومات المرضى وإيجاد أفضل الحلول التقنية التي تضمن سرية وأمان الموقع.