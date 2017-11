بحث للدكتور مهند حلواني وفريقه يتصدر أبحاث العالم

الرياض(صدى):

‏حقق الدكتور مهند عبدالرحمن حلواني طبيب جراحة الفم والأسنان بجامعة الملك خالد في أبها وفريقه البحثي المركز الأول من بين جميع الدراسات التي سبق دراستها حول العالم، في انجاز بحثي عالمي بعد تصدر دراسته الطبية تحت عنوان ” الكشف عن تكلسات الشريان السباتي في الأشعة البانورامية وعلاقته ببعض الأمراض المزمنة للسكان المحليين في أبها – منطقة عسير – جنوبي المملكة العربية السعودية.

‏وتم كسر رقم الدراسة المتصدرة السابقة ” وهي دراسة تركية ” كانت تحت عنوان ” The Prevalence of Carotid Artery Calcification on the Panoramic Radiographs in Cappadocia RegionPopulation ” بفارق 12 مريض، وأجرى الدكتور حلواني وفريقه الدراسة على 412 مريض تبين أن 50 مريضاً منهم يعانون من تكلسات الشريان السباتي بالإضافة إلى أمراض مزمنة شائعة كالسكري والضغط وأمراض القلب والأمراض المناعية والانيميا.

وكشف حلواني أنه تم تقديم الدراسة للمجلة العالمية البريطانية الشهيرة BDJ التي قدمت بدورها خطاب شكر له ولفريقه العلمي على تحقيق هذا الإنجاز.

‏ الجدير بالذكر أن الدراسة هي الأولى من نوعها بالمنطقة الجنوبية والوحيدة وتعد من الدراسات القليلة من بين سائر الدراسات المشابهة حول العالم، وأوضح حلواني أن نسب الإصابة بالتكلسات بين الرجال مقارنة بالنساء متقاربة جدا ولا يوجد فارق كبير، وأن فريق العمل كان خلف هذا الإنجاز، حيث شارك في هذه الورقة العلمية طبيبات المستقبل المتميزات مريم رضوان سعيد الشهراني، ملك عبد الله أحمد عسيري، شموخ عبدالرحمن إبراهيم مطين، شريفة إبراهيم الحسين الخيري، طالبات طب وجراحة الفم والأسنان التابعة لجامعة الملك خالد بأبها.

‏يشار إلى أن الدكتور مهند حلواني عضو في كثير من الجمعيات المحلية والعالمية حيث أنه عضو في الجمعية السعودية لطب الاسنان، والجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين، والجمعية الخليجية GDSA والجمعية الامريكية للتجميل.