هجرة العمالة إلى الريف في الهند بسبب التلوث

نيودلهي(صدى):

تشهد العاصمة الهندية ” نيودلهي ” ، زيادة في نسبة الملوثات والغازات السامة إلى 75 ضعف المستويات الآمنة التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، وأسفر عن الانبعاثات الضارة وملوثات الهواء، إلي هجرة العمالة الهندية إلى الريف في تغير ديموغرافي غير متوقع ربما يشكل تحولا في المجتمعات الحضرية.

تعد ” دلهي ” الآن أكثر مدن العالم تسببا في التلوث – بحسب دراسات معهد ” بروكينجز ” – وذلك في الوقت الذي يواجه في أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم الوفاة بسبب قلة جودة الهواء.

وبحلول 2030، تشير التوقعات إلى أن ما يقرب من نصف سكان الهند – 590 مليون نسمة – سوف يكونون في مجتمعات حضرية، ولكن في ظل تفاقم التلوث، من المتوقع أن يكون هذا العدد أقل.