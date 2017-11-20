بالفيديو.. الحكومة العراقية تحارب خصوبة أحد مواطنيها

بغداد(صدى):

حظى مقطع فيديو، لشخص عراقي، تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه تزوج في سن صغير، ورزقت زوجته في أول حمل لها بثمانية توائم، وفي الحمل الثَّانِي بستة توائم، وفي الحمل الثالث أربعة توائم، حتى توفيت فتزوج أختها، وحملت ورزق منها بخمسة توائم في حملها الأول، وفي الحمل الثَّانِي بثلاثة توائم، فأصبح لديه 26 ولداً وبنتاً.

وزعم صاحب مقطع الفيديو، أن الجهات الصحية في العراق أعطته حقنه لإِيقَافه عن الإِنْجَاب بشكل مؤقت.

وقال: إن اسمه محمد جمعة ياسين من مواليد 1971م، وأنه يَخْشَى السجن 5 سنوات إذا تزوج بأخرى، وأن أولاده أعمارهم 13 و12 و11 و10 سنوات.