النيابة: يعفى الراشي من العقوبة إذا أبلغ السلطات قبل اكتشافها
أوضحت النيابة العامة مصير الراشي إذا أبلغ عن الجريمة قبل اكتشافها.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تغريدة، اليوم الإثنين: ” يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. م 16 مكافحة الرشوة ” .
يأتي ذلك ضمن الرسائل التوعوية التي تقوم بها النيابة العامة وتعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بجريمة الرشوة والعقوبات المترتبة عليها، وكذلك الأضرار التي تلحق بمرتكبيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22821 ] نشر منذ 5 ساعات
أخ بس وينكم قبل ٨سنوات🤔