النيابة: يعفى الراشي من العقوبة إذا أبلغ السلطات قبل اكتشافها

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة مصير الراشي إذا أبلغ عن الجريمة قبل اكتشافها.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تغريدة، اليوم الإثنين: ” يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. م 16 مكافحة الرشوة ” .

يأتي ذلك ضمن الرسائل التوعوية التي تقوم بها النيابة العامة وتعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بجريمة الرشوة والعقوبات المترتبة عليها، وكذلك الأضرار التي تلحق بمرتكبيها.